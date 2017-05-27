«أشكرك لأنك أفضل زوج وأفضل أب»
الممثلة والشخصية التلفزيونية كيم كارديشيان تخاطب زوجها كاني ويست في الذكرى السنوية الثالثة لزواجهما.
«المال لا يزيل الألم، لكنني أريد أن أساعد»
مصممة الأزياء الإنجليزية إيسلين هورغان ولاس تعرض تحمل تكاليف دفن ضحايا هجوم مانشستر الإرهابي.
«أصعب دور في حياتي»
النجم السوري إياد نصار متحدثا عن دوره الصعب في مسلسل «هذا المساء» ناصحا المشاهدين بعدم التعجل في معرفة الاحداث المستقبلية، حيث هناك نوع من التشويق الشديد، مؤكدا ان هذا المسلسل سيحظى بنسبة مشاهدة غير مسبوقة، أو هكذا يتمنى.
«لا شك أن إنهاء علاقة مثل هذه أمر صعب جدا»
النجم راسل كرو يكشف أن صديقيه توم كروز ونيكول كيدمان عانيا كثيرا بعد انفصالهما الذي كان غير سهل أبدا. وأنكر كرو في هذا المجال أيضا ان يكون قد تعاطف مع كيدمان في هذه المسألة.
«عالمي لن يكون كما هو أبدا بعد الآن»
النجم السينمائي الشهير مايكل كين بعد أن علم بموت صديقه وزميله روجر مور، نجم أفلام جيمس بوند الأسطوري، الذي توفي عن 89 سنة بعد معركة قصيرة مع السرطان.
ماذا قالت كيم كارديشيان لزوجها في الذكرى الثالثة لزواجهما؟.. وما هو أصعب دور في حياة النجم السوري إياد نصار؟.. وسيرا خان تكشف أسرار تعرضها للتحرش في طفولتها