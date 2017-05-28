«من السيدة الحقيقية الأولى؟»
تساؤل لبعض الصحافيين بعد أن أثار قرار الرئيس دونالد ترامب اصطحاب زوجته ميلانيا (47 سنة) وابنته إيفانكا (35 سنة) في أول رحلة له إلى خارج أميركا الكثير من الإشاعات حول وجود منافسة شديدة بين السيدتين.
«أبلغوني بأني سمين وغير صالح للقيام بدور العميل السري 007 بسبب كثافة الشعر في جسمي»
روجر مور، ممثل شخصية جيمس بوند الأسطوري، يكشف في مذكراته ماذا قيل له عندما وقف أول مرة أمام لجنة اختيار الممثل المناسب للقيام بدور هذه الشخصية الشهيرة.
«عماد أديب عمل تمثيلية سخيفة»
الاعلامي المصري المعروف مفيد فوزي في برنامج «شيخ الحارة» مع المذيعة بسمة وهبي مجيبا عن سؤال ما الفرق في التناول بينك وبين عماد الدين اديب حين أجريتم حديثا تلفزيونيا مع الرئيس الاسبق حسني مبارك فأوضح ان ما فعله عماد اديب تمثيلية متفق عليها بشكل فج، اما حواري أنا فقد حاولت ان اكون أمينا وصادقا معه لنقل نبض الشارع.
«المسلسلات كثيرة بشكل يدعو للملل»
الفنانة التونسية هند صبري متحدثة عن العدد المبالغ فيه لمسلسلات رمضان، موضحة ان المشاهد شعر باللخبطة من تكرار الفقرات الاعلانية بشكل غير مسبوق بحيث يجعلك تمل من متابعة المسلسل وتفضل ان تراه من دون فواصل وتقطيعات على اليوتيوب، داعية المسؤولين عن الدراما للتقليل الى حد كبير من هذا الكم الهائل، حيث بالتأكيد هناك أعمال جيدة فعلا لكنها ستتوه وسط هذا الركام. ومعروف ان صبري تشارك هذا العام بمسلسل «حلاوة الدنيا» وتتمنى ان يحظى بالالتفات.
«إننا متفقان على ذلك»
الإعلامي البريطاني مارك رايت يكشف أنه لا يرى زوجته، التي يصفها أنها أروع امرأة في العالم، إلا مرة واحدة في الشهر.
«الموت شيء لابد منه، وعلينا القبول به كحقيقة من حقائق الحياة»
الإعلامية أنثيا تيرنر، التي انفصلت عن زوجها غرانت بوفي بسبب علاقاته النسائية، تزعم أن الموت أسهل من الطلاق الذي يأتي بعد 13 سنة من الزواج.
«ماذا فعلت بنفسك؟»
تساؤل لمعجبي الشخصية التلفزيونية وعارضة الأزياء كاتي برايس عندما صدمتهم بصورة سيلفي لوجهها لم يستطيعوا من خلالها التعرف عليها بسبب عمليات التجميل التي يبدو أنها لم تكن ناجحة.
السيدة الأولى في أميركا ميلانيا أم إيفانكا ؟!.. تعرف على رأي هند صبري في مسلسلات رمضان.. وماذا قال مفيد فوزي عن عماد الدين أديب