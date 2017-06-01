«لا تزيد فرصة لقائهما أو انعقاد الحديث بينهما عن صفر»
نجمة برامج تلفزيون الواقع «كيم كارديشيان» متحدثة عن تدهور العلاقة بين والدتها «كريس جينر»، وزوجها السابق «كاتلين جينر» الذي أجرى عملية تحول جنسي مؤخرا أصبح بمقتضاها أنثى، وكان قد أفصح للإعلام مؤخرا عن مشكلات فترة زواجه السابق من «كريس جينر».
«سيارة ايه يخرب بيتك.. بقولك بنموت»
نجم المنتخب المصري في كرة القدم محمد زيدان حين وقع ضحية مقلب برنامج «هاني هز الجبل» الذي يتم تصويره في بيروت، وقد بدا زيدان سعيدا بالزيارة البيروتية حتى بدأ المقلب وشعر بالخطر والسيارة على حافة الجبل يمكن ان تسقط في اي لحظة، ووسط الرعب الذي يعيشه الضيف المخدوع يسأله هاني رمزي عن السيارة وهل هي سليمة أم لا، فما كان منه الا ان صرخ فيه قائلا: يخرب بيتك
««افتكروا دموعي دي كويس»
الموسيقار المصري حلمي بكر في لقطة تعبيرية لم يتمالك فيها دموعه حين رأى على الشاشة صورة الطفلة الرضيعة رقية ابنته التي انجبها وعمره 80 عاما، وذلك خلال برنامج «شيخ الحارة» مع المذيعة بسمة وهبي، وحين سألته: لماذا تبكي؟ أجاب: لأنني لن أراها عروسة، وسيفرح بها ومعها أخواتها.
«يا ليتك أنت الذي توفيت، بدلا من والدتي»
نجم تلفزيون الواقع الإنجليزي «جيف برازيه»، 38 عاما، متحدثا عن أسوأ شيء قاله له أولاده عقب وفاة زوجته «جادي جودي»، منذ ثماني سنوات، مخلفة وراءها صبيين، بوبي وفريدي، اللذين بلغا حينها أربعا وخمس سنوات من العمر فقط. وقد علق «جيف برازيه» بأن هذه الكلمات حطمت فؤاده حين صدرت من ولديه.
«إنه يفصل جيدا بين عمله كشرطي وحياته الليلية»
البريطانية «سامنثا لين» متحدثة عن خطيبها «دانيال جراهام» الشرطي البريطاني الذي لفت الأنظار مؤخرا باشتراكه في برنامج «بريتان هاس جوت تالنت» (بريطانيا لديها مواهب)، عن موضوع حضوره لحفلات ليلية صاخبة، رغم عمله كشرطي في الصباح.
ماذا قال نجم المنتخب المصري في كرة القدم محمد زيدان حين وقع ضحية مقلب برنامج «هاني هز الجبل»؟، ولماذا كرم الفنان راغب علامة شقيقه؟