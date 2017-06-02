«خالجني دوما الشعور بأنها هي الشخصية الأهم، بينما أنا مجرد شخصية طفيلية متعلقة بها»
النجم كريس كلارك متحدثا عن انفصاله عن خطيبته المغنية الثرية جيسي نلسون نتيجة معاناته من نجوميتها وثرائها الفاحش مقارنة بمستواه الشخصي.
«أنت لازم تتعالج نفسيا.. إيه كمية الشر اللي جواك دي؟»
الفنانة المصرية الكبيرة نادية الجندي موجهة كلامها إلى صاحب برامج المقالب الأشهر في السنوات الأخيرة رامز جلال، حيث كانت الجندي ضحيته في إحدى الحلقات، وحين اكتشفت اللعبة بعد الرعب الرهيب الذي عاشته، قالت له: أنت مجنون.. افرض لو انا واحد عنده القلب ولا تعبان واتعرض لموقف زي ده.. لو مات حتبقى فرحان أوي بنجاح البرنامج؟!
رد قاس لنادية الجندي بعد وقوعها ضحية في برنامج "رامز تحت الارض".. وماذا قال عمرو اديب عن الفنان السوري إياد نصار بعد أدائه دور حسن البنا؟