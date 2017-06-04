«حاسة بيك.. كلاكيت سادس مرة»
للأسبوع السادس على التوالي، تحتل الفنانة نانسي عجرم الصدارة في لبنان ضمن الألبومات الأكثر مبيعا في لبنان في محلات ال فيرجين ميغاستور، من خلال ألبومها «حاسة بيك». نانسي تحافظ على الصدارة على الصعيد المحلي والإقليمي رغم إطلاق العديد من الألبومات الجديدة، كما ان الألبوم يحقق نسبة استماع عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية، تخطت الـ 50 مليون مستمع في فترة قصيرة.
«مجرد محاولة للتشجيع على فعل الخير»
الفنانة دلال عبدالعزيز ردا على الانتقادات التي طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الإعلان الذي قدمته عن أسرة تشرب من المياه الملوثة بشكل لاإنساني، وقالت دلال لمجلة «عين»، إن هذا إعلان يدعو الناس إلى عمل الخير ليس فقط لهذه السيدة، ويحمل رسالة بوجود الكثير من هذه الحالات، تحتاج إلى المساعدة، مشيرة إلى أن عمل الخير بين العبد وربه.
«لماذا غضب الكبير أوي أحمد مكي؟»
عنوان خبر في شكل سؤال بإحدى المجلات شارحة سر غضب الفنان أحمد مكي الشهير بالكبير أوي رغم أن مسلسل «خلصانة بشياكة» ويرجع حزن أحمد مكي إلى صدمته بسبب حذف العديد من المشاهد بأوامر القناة الذي يعرض العمل على شاشتها، وحينما تساءل عن السبب فوجئ بأن الحجة تتلخص في حرص القناة على عدم وجود مشاهد بها إيحاءات غير لائقة مما أغضب أحمد مكي خاصة انه لم يجد ردا مناسبا يواجه به الممثلين الذين تواجدوا بتلك المشاهد والذين اندهشوا من تقليل حجم مشاهدهم.
«ركز نظرك على كرة السلة بدلاً مني»
المغنية الأميركية «ريهانا»، 29 عاما، مداعبة لاعب كرة السلة الأميركي كيفين ديورانت أثناء حضورها نهائيات بطولة اتحاد كرة السلة الأميركي، حيث حضرت قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، ولاحظت ان كيفين ديورانت، لاعب فريق «جولدن ستيت واريارز»، قد اختل توازنه عندما شاهدها تدخل إلى الملعب في هذا التوقيت الحرج.
«حضرت إلى برنامج تشاهده كل العائلة بفستان لا يليق إلا بزوجها»
تعليقات مشاهدي بعض برنامج «بريتانز جوت تالنت» على الفستان الذي ارتدته «أماندا هولدن»، 46 عاما، المذيعة والممثلة البريطانية وأحد حكام البرنامج الشهير «بريتانز جوت تالنت» منذ بدايته في عام 2007، جدير بالذكر ان هذا الفستان ضمن مجموعة المصمم العالمي جوليان ماكدونالد لفساتين السهرة، والمشهور بتصميم بعض فساتين كيم كارديشيان.
«دخل ثلاث عائلات، ثم غادرها جميعا، وألقى بالمسؤولية على زوجاته الثلاث، وكأنه لم يفعل أي شيء».
النجمة الأميركية كيم كارديشيان، 36 عاما، التي يتجاوز دخلها السنوي 53 مليون دولار، متحدثة عن زوج أمها كايتلين جينير، الذي أجرى عملية تحول جنسي ليصبح امرأة في سن 67، في برنامجها التلفزيوني الواقعي «أخبار عائلة كارديشيان» ـ كيبينج أب ويز ذي كارداشيانز»، حيث جلست تناقش كتاب «أسرار حياتي» الذي أصدره مؤخرا زوج أمها، منتقدة نرجسية زوج والدتها التي تبدت عبر صفحات كتابه، حيث حرص على تصوير والدتها كريس جينير في شكل سلبي، وصورها على أنها هي المسؤولة عن أغلب ما صادفه من مشكلات في حياته.
نانسي عجرم تحافظ على الصدارة.. ودلال عبدالعزيز تدافع عن إعلان المياه الملوثة.. وهذا سبب غضب الكبير أوي.. وهكذا هاجمت كارديشيان زوج أمها المتحول جنسيا