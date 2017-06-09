«لا أستبعد انسحابي من نادي ريال مدريد»
لاعب كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو يؤكد في حوار صحافي نادر أنه لا شيء مستحيلا في عالم اليوم، وذلك لأن الأشياء الأقل احتمالا هي الأكثر حدوثا على ما يبدو.
«نيللي كريم.. أستاذة تمثيل»
الناقد الفني المصري طارق الشناوي مشيدا بالأداء الرائع للنجمة نيللي كريم في مسلسل «لأعلى سعر»، مؤكدا أنها من مسلسل إلى آخر تتفوق على نفسها، وقد أحسنت هذا العام ان هربت من الأدوار النفسية المعقدة مثل دورها في مسلسل «تحت السيطرة» و«سقوط حر»، لتقدم هذا العام دور زوجة مخلصة دفعت ثمن هذا الإخلاص خيانة زوجها وصديقتها الوحيدة.
«أتمنى لو كنت مصابة باضطراب الأكل الذي كانت تعاني منه الأميرة ديانا»
سارة فيرغسون، دوقة يورك، التي تشكو من الوزن الزائد منذ سنين طويلة، تكشف أنها تتمنى لو كانت مصابة بمرض البوليما حتى تتغلب على عادة الإدمان المفرط على الطعام.
«احذر من يحضنك وفي يده خنجر وراء ظهره»
الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور نشرت صورة لها من مسلسلها الرمضاني الذي يعرض على شاشة الجديد «قناديل العشاق»، عبر أحد حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت تعليقا جاء فيه: «لا يقاس الحنان بالأحضان.... هناك من يضمك بين أحضانه ويطعنك من الخلف بخنجر الخيانة»، ولاقت الصورة رواجا واسعا عبر مواقع التواصل.
«ذهبت إلى البيت ورميت زجاج الباب الخارجي بحجر»
الممثلة نيكول كيدمان تكشف كيف عبرت عن شعورها بالغضب بعد أدائها واحدا من أكثر المشاهد التلفزيونية غير اللائقة أخلاقيا.
«لا أعتقد أن أحدا سوف ينجو عندئذ»
الرئيس الروسي بوتين يؤكد، خلال مقابلة صحافية حديثة، أن أي حرب حقيقية بين روسيا والولايات المتحدة سوف تنتهي بكارثة نووية كبرى على الأرجح.
كريستيانو رونالدو يلمح إلى رحيله من ريال مدريد .. وماذا قال الرئيس الروسي بوتين عن احتمال وقوع حرب بين بلاده وأميركا.. وسيرين عبدالنور : احذر من يحضنك وفي يده خنجر وراء ظهره.