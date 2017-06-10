«هذا تصرف غير ناضج وكيد نساء»
متابعي المغنية تايلور سويفت ينتقدون تصرفها الأخير بتنزيل أغنياتها على موقع سبوتيفاي لتنافس المغنية كاتي بيري رغم إعلانها مسبقا أنها تكره سبوتيفاي. لكن بمجرد نزول أغنيات كاتي بيري على الموقع، فإنها قررت تنزيل أغنياتها عليه، وذلك في ظل العداء والمشكلات الشخصية بين المغنيتين.
«كنت أوهمه بذهابي للطبيب لعلاج الخصوبة والحمل»
كلوي كارديشيان تعترف بأنها كانت تتظاهر بالذهاب إلى الطبيب والقيام بالخضوع لعلاجات الخصوبة خلال فترة زواجها المضطرب مع اللاعب الأميركي الشهير لامار أودوم.
«كنت أتصرف بطريقة سيئة جدا!»
النجمة راشيل فايز تعترف بأنها كانت تلميذة مشاغبة في المدرسة وكانت تقوم بتصرفات وقحة وغير مقبولة خلال طفولتها، وذلك خلال ظهورها في برنامج متلفز مع «غراهام نورتون».
«ليس لدي أي شك في أننا سنعود معا ذات يوم»
أولي مورس النجم البريطاني (33 عاما)، مؤكدا أنه لايزال لم يصل لمرحلة اليائس من إصلاح الصدع العائلي الذي دام ثمانية أعوام بينه وبين شقيقه التوأم، والذي يداوم على رفض محاولات «أولي مورس» في التقرب منه والحديث معه، وذلك بعد أن تخلف عن حضور حفل زفاف.
«هناك فرق بين الدراما وقلة الأدب»
الفنان الكبير محمد صبحي في مداخلة لبرنامج العاشرة مساء متحدثا عن دراما رمضان هذا العام والأعوام القليلة السابقة، مؤكدا ان الفن الدرامي يجب ألا يكون مراقبا من جميع الجهات، وإلا فلن يكون هناك فن بالمعنى الحقيقي.. وفي المقابل لا يجب على صانع العمل الدرامي ان يفلت منه الزمام ويفرط منه العقد فيقدم ما نطلق عليه «قلة أدب»، وهو يقول انها دراما الواقع، مضيفا: «هنا المشكلة الحقيقية.. ان كنت لا تريد رقابة فأولى بك ان تراقب ضميرك أولا».
محمد صبحي يتحدث عن الدراما وقلة الأدب.. ومتابعون ينتقدون «كيد نساء» تايلور سويفت.. وهكذا خدعت كلوي كارديشيان زوجها