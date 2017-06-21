«لست إرهابيا.. الفسدة هم الإرهابيون»

الممثل المصري عمرو سعد، متحدثا عن دوره في مسلسل «وضع أمني»، وهل هو إرهابي فعلا أم انه إنسان مقهور ضاع عمره ومستقبله نتيجة الفساد المنتشر كالسرطان في أرجاء المعمورة، مؤكدا ان هذا الفساد لم يخلق إرهابيا، حيث ستبين أحداث المسلسل القادمة ان البطل إنسان كما ينبغي ان يكون.