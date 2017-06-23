«نانسي عجرم طبعا»
الفنان محمد فؤاد في إحدى فقرات برنامج فكاهي مع المذيعة السمينة جدا شيماء حيث عرضت عليه صورتين لمطربتين وسألته: تختار من تشاركك في حفل غنائي، وكانت الصورتان لشيرين عبدالوهاب ونانسي عجرم، فقال: مع أنني أحب شيرين جدا الا انني ومن دون تفكير سأختار بالقطع الجميلة جدا نانسي عجرم.
«التلفزيون يفسد علينا متعة مشاهدة الإعلانات لا المسلسلات!»
الفنان الكبير محمد صبحي في لقاء لمدة ساعتين مع برنامج «العاشرة مساء» متحدثا وبكل صراحة عن مستوى مسلسلات رمضان هذا العام وعن فوضى الاعلانات التي تحرم المشاهد من متعة المتابعة والتعايش مع العمل الدرامي، واضاف مازحا: صارت القاعدة انك تشاهد اعلانات تفصلها بعض المشاهد الدرامية، مؤكدا انه حين كان يقدم مسلسلا كان شرطه الوحيد الا تقطعه اي مادة اعلانية.
ما السر وراء هجوم الفنان محمد صبحي على التلفزيون؟.. والملاكم البريطاني أمير خان يؤكد خوفه على نفسه وابنته بعد الهجوم على المسلمين في لندن.. ولماذا فضل محمد فؤاد نانسي عجرم على شيرين لمشاركته في حفل غنائي؟