«أنجيلينا جولي عنوان الإنسانية»
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين متحدثة عن إن انجيلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، والتي زارت 20 فتاة على الأقل في ملاذ آمن في العاصمة الكينية نيروبي.
«راغب علامة في خانة اليك»
الفنان اللبناني راغب علامة نشر عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له ظهر فيها برفقة ابنه لؤي وهما يلعبان «طاولة الزهر»، حيث أبدى إعجابه باحتراف ابنه لها.
«انهم يريدون تشويهي وفقط»
نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان في برنامج the view قالت إن الصور التي التقطت لها من قبل عدسات كاميرات الباباراتزي في أبريل على الشاطئ في المكسيك في السابق تم استخدام الفوتوشوب فيها لتبدو بهذا الشكل الرديء.
راغب علامة في خانة اليك.. وإشادة أممية بـ «إنسانية» أنجلينا جولي.. وكارديشيان: الباباراتزي يريدون تشويهي فقط!