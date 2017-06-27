«نجم السينما القادم»
الفنانة المصرية شيرين معبرة عن إعجابها بالممثل الشاب أحمد مالك، بعد تألقه في مسلسل «لا تطفئ الشمس» التي تشارك في بطولته، وقالت: يمثل بتلقائية وعنده حضور مريح وأتوقع له مستقبلا كبيرا في السينما. ومن خلال حسابها الخاص على احد مواقع التواصل كتبت رضا: «أحمد مالك، أنت عبقري وغول تمثيل وأنا فخورة بيك وفرحانة ليك أوي».
«حياتنا ليست مثالية لكننا نتعايش معها على نحو طيب»
نجمة فيلم «الهضاب» كريستين كافالاري تكشف طبيعة حياتها مع زوجها جاي كتلر وأبنائها الثلاثة بالقول إن التفاهم والتواصل والصراحة هي من الأشياء الضرورية لاستمرار الحياة الزوجية.
«إياد نصار علامة في تاريخ الدراما»
الناقد الفني طارق الشناوي متحدثا عن الحضور الطاغي للممثل السوري إياد نصار من خلال مسلسله هذا العام «هذا المساء» ومن خلال تألقه قبل عام في مسلسل «حارة اليهود».. والجماعة «في جزأيه الاول والثاني، وقد أثبت إياد انه فنان على أعلى مستوى وواع تماما لطبيعة الأدوار التي يؤديها بإتقان يحسد عليه.
«اسمه سر لا أريد الكشف عنه»
الممثلة ليسلي جونز (49 سنة) تعترف بأنها تعيش علاقة رومانسية جميلة مع شخص تحبه، لكنها لا تريد الإفصاح عن اسمه أو شخصيته حتى تجنبه مضايقات الآخرين.
«اتركوني في حالي»
النجمة الهندية بريانكا شوبرا للفضوليين بعد ان نشرت صورة لها مع والدتها بفساتين قصيرة، في رد فعل غاضب منها على تعليقات متابعيها الذين انتقدوها لارتداء فستان قصير أثناء لقاء حضرته مؤخرا مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي. وكانت وسائل الإعلام قد نشرت صورتها معه بهذا الفستان، ما أثار انتقادا حادا من بعض المعلقين على طريقة اختيار نجمة بوليوود لأزيائها، والتي اعتبرها بعضهم غير لائقة عند لقاء الشخصيات السياسية.
ماذا قالت الفنانة شيرين عن الممثل أحمد مالك؟ لماذا كشفت نجمة فيلم «الهضاب» عن طبيعة حياتها مع زوجها؟ ما هو الانتقاد الموجه للفنان إياد نصار؟ متى تكشف الممثلة ليسلي جونز عن أسرارها العاطفية؟