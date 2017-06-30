«الدراما اللبنانية حققت انتصارا»

الممثل يوسف الخال في حوار فني يؤكد ان هذا العام كان هناك انتصار للدراما اللبنانية في رمضان، لانه عرض اكثر من 6 أعمال لبنانية ناجحة ولم يوجد من بينها أي عمل دون المستوى، ويعتبر ان الثقة بالدراما اللبنانية عادت، وأن المحطات اصبحت تراهن اكثر عليها، اضافة الى ان المشاهد اللبناني اصبحت لديه ثقة بالدراما اللبنانية.