«أداء نوال الزغبي 60% من نجاح المسلسل»
الكاتب مدحت العدل مؤلف مسلسل «لأعلى سعر» في حوار مع المذيعة منى الشاذلي، مؤكدا ان الذي ساعد وبنسبة لا تقل عن 60% في نجاح المسلسل هو غناء الفنانة القديرة نوال الزغبي لتتر المسلسل في البداية والنهاية، حيث نزلت أغنية «ملعون ابو الناس العزاز» على اليوتيوب قبل إذاعة المسلسل وساعدت بشدة في جذب الناس الى هذا العمل الفني شديد الاتقان.
«كابريو في فترة استجمام للعودة من جديد»
موقع فني يهتم بأخبار النجوم بعد ان رصدت عدسات الباباراتزي النجم العالمي ليوناردو دي كابريو وهو يطلب الغذاء برفقة أصدقائه في مطعم أنجليني في بي?رلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأميركية،
حيث ذكر الموقع أن دي كابريو لا يعمل حاليا علي أي من المشروعات الجديدة في السينما منذ فوزه بجائزة الأوسكار 2015 عن دوره بفيلم The Revenant.
«الدراما اللبنانية حققت انتصارا»
الممثل يوسف الخال في حوار فني يؤكد ان هذا العام كان هناك انتصار للدراما اللبنانية في رمضان، لانه عرض اكثر من 6 أعمال لبنانية ناجحة ولم يوجد من بينها أي عمل دون المستوى، ويعتبر ان الثقة بالدراما اللبنانية عادت، وأن المحطات اصبحت تراهن اكثر عليها، اضافة الى ان المشاهد اللبناني اصبحت لديه ثقة بالدراما اللبنانية.
المؤلف مدحت العدل يتحدث عن دور نوال الزغبي في نجاح مسلسل «لأعلى سعر».. وماذا يفعل النجم ليوناردو دي كابريو في كاليفورنيا؟.. وفيفي عبده: «الرقص الشرقي لغة عالمية»