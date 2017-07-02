«كلما بدأت مباريات بطولة ويمبلدون أشعر بأنني أستطيع أن أشارك وأن أمسك بالمضرب ولكن للأسف ليس بالنتائج ذاتها»
دوقة كيمبريدج كيت ميدلتون عن حلمها بأن تكون لاعبة تنس، كاشفة عن انها غابت عن حضور احدى النهائيات بسبب تقدمها في الحمل وان والدتها مغرمة بروجر فيدرر.
«أنا سعيد جدا لتمكني من حمل حبيبي حياتي الجديدين لأول مرة»
نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تغريدة عن تمكنه أخيرا من رؤية توأميه اللذين ولدتهما أم بديلة يعتقد انها أميركية.
وسينضم التوأمان الذكر والانثى بالاضافة الى اخيهما كريستيانو الابن البالغ سبع سنوات الى عائلة رونالدو التي تضم صديقته جورجينا والتي يشاع انها حامل ايضا. وكان منتخب البرتغال قد سمح لرونالدو بالغياب عن مباراة المركز الثالث امام المكسيك في كأس القارات لكي يجتمع بابنته وابنه للمرة الاولى.
«إنهم يريدوننا عندما يحتاجون إلى وجودنا، إنه عمل مثبط للعزيمة ولا يرحم، لن أسمح لابنتي بأن تغيب عن المدرسة لكي تعمل عارضة أزياء»
الممثلة بروك شيلدز (52 عاما) عن سلبيات عمل الصغيرات كعارضات على الرغم من انها كانت في سن الخامسة عشرة عندما بدأت العمل كعارضة.
«شكراً جمهوري العزيز»
الممثلة التونسية هند صبري محتفلة مع جمهورها بنجاح مسلسل «حلاوة الدنيا» الذي عرض في رمضان. ونشرت هند صبري عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها تشكر فيه جمهورها، وقالت: «عيد سعيد، كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله عيدكم مبروك، يا رب تكونوا استمتعتم بشخصية أمينة الشماع بمسلسل «حلاوة الدنيا»، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم دائما».
«في حقيقة الأمر.. لقد أنقذت الأسرة الملكية»
بيني جونور، كاتبة سيرة حياة كاميلا باركر باولز زوجة الأمير البريطاني تشالز، تؤكد ان هذه المرأة لعبت دورا مهما في مساندة الأمير الذي كان منهارا تقريبا بعد موت زوجته الأميرة ديانا، فقد أدت كاميلا التي كانت مكروهة جدا من الشعب البريطاني دور الأم المخلصة في رعاية ولديه وليام وهاري، ولم تدق إسفينا بينهما وبين والدهما.
«لاشك أنها في موقف لا تحسد عليه»
أصدقاء نجمة الغناء ميل بي بعد أن بددت ثروتها (50 مليون دولار) التي حصلت عليها كنجمة في فرقة «سبايس غيرلز» وتخوض الآن معركة قضائية مريرة للطلاق من زوجها.
دوقة كامبريدج تحلم بلعب التنس.. وهكذا اجتمع «الدون» بتوأميه لأول مرة.. وهند صبري تحتفل مع جمهورها.. وكيف أنقذت باميلا باركر العائلة المالكة ببريطانيا؟