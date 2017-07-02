«في حقيقة الأمر.. لقد أنقذت الأسرة الملكية»

بيني جونور، كاتبة سيرة حياة كاميلا باركر باولز زوجة الأمير البريطاني تشالز، تؤكد ان هذه المرأة لعبت دورا مهما في مساندة الأمير الذي كان منهارا تقريبا بعد موت زوجته الأميرة ديانا، فقد أدت كاميلا التي كانت مكروهة جدا من الشعب البريطاني دور الأم المخلصة في رعاية ولديه وليام وهاري، ولم تدق إسفينا بينهما وبين والدهما.