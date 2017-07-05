«أليس لدى هذا الرجل شيء أفضل من هذا ليفعله؟» تساؤل للرئيس دونالد ترامب يسخر فيه من نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد إطلاق سيئول صاروخا باليستيا جديدا في بحر الصين الجنوبي. تساؤل للرئيس دونالد ترامب يسخر فيه من نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد إطلاق سيئول صاروخا باليستيا جديدا في بحر الصين الجنوبي.

«ملاحظة واحدة يمكن أن تفسد يومك» المغني والمؤلف الموسيقي الإنجليزي إد شيران يكشف أن المتصيدين للأخطاء هم الذين دفعوه للتخلي عن التويتر على الإنترنت. المغني والمؤلف الموسيقي الإنجليزي إد شيران يكشف أن المتصيدين للأخطاء هم الذين دفعوه للتخلي عن التويتر على الإنترنت.

«ليست هناك كلمات تستطيع التعبير عن مشاعري» لاعبة كرة التنس فينوس وليامز خلال تحدثها وهي في حالة انهيار وذهول حول حادث سير مفاجئ تسببت فيه، وأدى لموت رجل في الثامنة والسبعين من العمر. لاعبة كرة التنس فينوس وليامز خلال تحدثها وهي في حالة انهيار وذهول حول حادث سير مفاجئ تسببت فيه، وأدى لموت رجل في الثامنة والسبعين من العمر.

«أحبك.. وسوف أفتقدك دائما» الممثل والمغني الأميركي دريك بيل يعرب عن مدى حزنه لفقدانه صديقته ستيفي ريان (33 عاما) فيما تعتقد الشرطة أنه حادث انتحار. الممثل والمغني الأميركي دريك بيل يعرب عن مدى حزنه لفقدانه صديقته ستيفي ريان (33 عاما) فيما تعتقد الشرطة أنه حادث انتحار.

«إنها واحدة بواحدة» تعليق لأصدقاء الممثلة ستيفاني ديفيز بعد تبادلها اللكمات مع صديقها جيريمي ماكونيل خلال مشاجرة وهما ثملان، ما أدى لنقلهما إلى المستشفى لمعالجتهما من الكدمات التي لحقت بوجهيهما. تعليق لأصدقاء الممثلة ستيفاني ديفيز بعد تبادلها اللكمات مع صديقها جيريمي ماكونيل خلال مشاجرة وهما ثملان، ما أدى لنقلهما إلى المستشفى لمعالجتهما من الكدمات التي لحقت بوجهيهما.

ترامب يسخر من رئيس كوريا الشمالية.. وجنيفر لوبيز تتغزل في رودريغيز.. وممثلة بريطانية تتبادل اللكمات مع صديقها