«سعيدة بنجاحه»
الفنانة سيرين عبدالنور تشير الى انها تحب المخرج فيليب اسمر وانها سعيدة جدا بنجاحه في الدراما اللبنانية. واضافت سيرين في حديث خاص انها فعلا كانت متخوفة من تجربة فيليب اسمر الاولى في الاخراج لمسلسل «خطوة حب» الذي كان ايضا التجربة الاولى للممثلة نادين نسيب نجيم في الدراما، وقالت «فعلا كنت متخوفة من تجربته الاولى ولم أوافق بوقتها على المسلسل، لكنني حاليا سعيدة لنجاح فيليب واتمنى ان نعمل معا في عمل درامي جديد».
«شعرت بالذهول لروعة المكان»
نجم هوليوود توم كروز، الذي يؤمن بالديانة الـ «سينتالوجية»، خلال زيارته لمقرها الذي كلف بناؤه 16 مليون دولار في نيوزيلندا، وذلك عند تصوير بعض مشاهد فيلم «مهمة مستحيلة ـ الجزء السادس».
«ربما حياة إيفانكا كانت ستكون أسهل لو لم تكن ابنتي»
الرئيس ترامب يعترف بأنه زادت التحديات التي تواجهها ابنته إيفانكا في حياتها العملية بعد توليه منصب الرئاسة الأميركية، وذلك لأن عملها كمستشارة له جعلها تواجه ضغوطا كبيرة من جانب المنتقدين الذين كانوا يأملون أن تدفع أبيها لانتهاج سياسات أكثر اعتدالا.
لماذا تخوفت سيرين عبدالنور من مسلسل «خطوة حب»؟..وما الذي ادهش النجم توم كروز في تصوير الجزء السادس من فيلم مهمة مستحيلة؟.. ولماذا يرى ترامب ان حياة إيڤانكا كانت ستكون أسهل لو لم تكن ابنته؟.. وماذا قال الأمير وليام لأخيه عند تصفح ألبوم الصور؟