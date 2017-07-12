«سعيدة بنجاحه»

الفنانة سيرين عبدالنور تشير الى انها تحب المخرج فيليب اسمر وانها سعيدة جدا بنجاحه في الدراما اللبنانية. واضافت سيرين في حديث خاص انها فعلا كانت متخوفة من تجربة فيليب اسمر الاولى في الاخراج لمسلسل «خطوة حب» الذي كان ايضا التجربة الاولى للممثلة نادين نسيب نجيم في الدراما، وقالت «فعلا كنت متخوفة من تجربته الاولى ولم أوافق بوقتها على المسلسل، لكنني حاليا سعيدة لنجاح فيليب واتمنى ان نعمل معا في عمل درامي جديد».