«9 ملايين في 3 أيام»

حقق كليب «عكس اللي شايفنها»، للفنانة إليسا عبر أحد التطبيقات الموسيقية 9 ملايين مشاهدة، بعد 3 أيام من طرحه. وتجسد إليسا في كليبها الجديد «عكس اللي شايفنها» قصة حياة الراقصة اللبنانية داني بسترس، التي انتحرت في غرفة نومها بمسدس، بسبب وفاة نجلها الوحيد غرقا. الكليب تم تصويره في لبنان، تحت إدارة المخرجة أنجي جمال، إنتاج شركة روتانا، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.