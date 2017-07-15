«9 ملايين في 3 أيام»
حقق كليب «عكس اللي شايفنها»، للفنانة إليسا عبر أحد التطبيقات الموسيقية 9 ملايين مشاهدة، بعد 3 أيام من طرحه.
وتجسد إليسا في كليبها الجديد «عكس اللي شايفنها» قصة حياة الراقصة اللبنانية داني بسترس، التي انتحرت في غرفة نومها بمسدس، بسبب وفاة نجلها الوحيد غرقا.
الكليب تم تصويره في لبنان، تحت إدارة المخرجة أنجي جمال، إنتاج شركة روتانا، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.
«يبدو أنه مصمم على متابعة إرث والدته في معالجة آلام الناس»
أصدقاء الأمير هاري بعد أن تعهد بالمضي قدما لبذل الجهود اللازمة من أجل القضاء على مرض الإيدز.
«إنه الملك العاشق باستمرار»
هذا ما يقوله كتاب جديد عن ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس الملقب بـ«كازانوفا»، الذي يقال إنه كان على علاقة مع 5000 امرأة، بل حاول مرة إقامة علاقة رومانسية مع الأميرة البريطانية ديانا. الجدير بالذكر أن صدور هذا الكتاب الآن جاء مع زيارة رسمية يقوم بها ابنه فيليب ملك إسبانيا الراهن للمملكة المتحدة.
«هل وجدت الحب من جديد؟»
تساؤل للصحافة بعد أن شوهدت عارضة الأزياء السوبر نعومي كامبل ـ 47 سنة ـ بصحبة مليونير صناعة التبغ والسجائر لويس سي كاميليري ـ 61 سنة ـ.
«إنها توأم روحي»
هذا ما قاله رجل للقاضي بعدما حكم عليه بالسجن 3 سنوات لملاحقته العارضة الأميركية جيجي حديد، واقتحامه شقتها البالغ ثمنها أكثر من مليوني دولار.
«لم يعد هذا واردا بالنسبة لي أبدا»
الموسيقار والممثل الإنجليزي الحائز على جائزة الـ «غولدن غلوب» إدريس إلبا يكشف أنه لا يعتزم الزواج أبدا من جديد، ويعترف بأن طفليه يساعدانه في الاحتفاظ بشبابه ولياقته.
«أعدت إليه كل شيء..المجوهرات بما في ذلك خاتم الخطبة السوليتير البالغ ثمنه 400.000 دولار»
عارضة الأزياء بلاك شاينا تؤكد، بعد انفصالها عن زوجها روب كارديشيان، أنها فعلت ذلك كي تثبت له أنه لا يستطيع شراءها بهداياه بعد أن شوه سمعتها بعرض فيلم لا أخلاقي لها إثر خلافاتهما الأخيرة.
ما السر وراء تحقيق الفنانة اليسا أرقاما مليونية لأغنيتها الجديدة؟.. وهل يسير الأمير هاري على خطى والدته في معالجة آلام الناس؟.. ولماذا لقب ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس بـ «كازانوفا»؟