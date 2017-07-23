«لقد فات الأوان للاعتذار»
تعليق للصحافة بعدما منعت السلطات الرسمية في الصين نجم الغناء جاستن بيبر من دخول البلاد، وذلك في نطاق حملتها لتطهير صناعة الترفيه من سوء السلوك.
«أصحاب التعليقات الأجمل على فيديوهاتي سيمنحون فرصة لحضور حفلتي القادمة»
الفنانة الإماراتية أحلام عن حفلها القادم في لندن الشهر المقبل. وعلقت أحلام في صفحتها بأحد المواقع الإلكترونية: «أصحاب أجمل كومنت سيحضرون حفلي في لندن 6 أغسطس المقبل في قاعة بلديوم لندن، وراح يحضرون بروفات الحفل حصريا مع صور حصريا لهم».
«مراتي حقول لها ما تزعليش مني، أنا آسف»
الفنان تامر حسني معتذرا من زوجته مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل خلال البرنامج الإذاعي «الليلة عندك مع فادي إبراهيم» على الراديو 9090.وأضاف تامر حسني: «أحيانا شغلنا يبقى صعب جدا جدا، بس أنا مش قصدي.. أقول لها أنا آسف، ما تزعليش مني، وانتو قولوا لها معاي».
«لقد أدت العمل على نحو طيب»
تعليق لمسؤول في دار أوبرا هامبورغ بعد ان تولت كيت دوقة كامبريدج قيادة الأوركسترا، واختارت عزف السيمفونية الخامسة لبيتهوفن في آخر يوم من زيارتها مع الأمير وليام لألمانيا. ومن المعروف أن كيت تنحدر من أسرة موسيقية، وكانت تعزف على المزمار (فلوت) خلال مراحل دراستها.
تامر حسني يعتذر لزوجته... والصين تمنع جاستن بيبر من الدخول لـ «تطهير صناعة الترفيه».. وأحلام تمنح صاحب أجمل تعليق فرصة لحضور حفلها في لندن