«أنا وعادل سمن على عسل»

الممثلة المصرية يسرا مؤكدة أنها تتمنى ان تعمل من جديد مع الممثل عادل إمام. وأكدت في تصريح أن كل ما نشر حول وجود خلافات بينهما وأخبار أخرى عن اتخاذها قرارا برفض أي تعاون فني معه، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة. وقالت: «قدمت مع الزعيم 17 فيلما أعتبرها من أجمل وأنجح أفلامي، وآخر هذه الأفلام كان «بوبوس» منذ أكثر من خمس سنوات، والآن ننتظر عملا فنيا جيدا يجمع بيننا، وعلاقتي به من زمان «سمن على عسل».