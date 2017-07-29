«كانت تشكل في حياتها اختبارا في الأخلاق لعائلة وندسور رسب فيه بعضهم للأسف»

باتريك جونسون، السكرتير السابق الذي عمل لسبع سنوات مع الأميرة الراحلة ديانا، ينتقد بشدة في نسخة جديدة من كتابه «ظلال أميرة»، العائلة الملكية البريطانية لأنها لم تتعامل معها في رأيه بإنسانية واحترام، غير أنه امتنع عن تحديد المسؤول عن ذلك في العائلة.