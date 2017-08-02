«موعد مع الفن الجميل»

الجمهور اللبناني على موعد مع النجمة العالمية بوني تايلر، وذلك في حفل ضمن مهرجانات البترون الدولية في هذا الشهر الجاري وتحديدا في 18 منه لتعيد إحياء زمن الأغنية الأصيلة والفن الجميل. بوني تايلر في رصيدها مئات من الأغنيات الجميلة والشهيرة في آن واحد، غنت بالانجليزية ولكن أغنياتها ترجمت لأكثر من لغة ورددها الجميع من أنحاء العالم، فمن لم يسمع أغنياتها؟