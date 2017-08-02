«لم يخبراني أبدا، ولا حتى مرة واحدة، أنهما يحباني. ولم يكشف والدي أيضا أنه سوف يتزوج ثانية»
الأميرة الراحلة ديانا تكشف على نحو مذهل في أشرطة فيديو مسجلة، تبثها القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني بمناسبة الذكرى العشرين لموتها بعض مراحل حياتها، حيث تحدثت فيها بصراحة نادرة حول نشأتها وانهيار زواجها من الأمير تشارلز.
«الأهلي يستحق البطولة»
الإعلامي الرياضي مدحت شلبي عن اللقاء المرتقب اليوم بين الأهلي المصري والفيصلي الأردني في نصف نهائي البطولة العربية المقامة حاليا في القاهرة، متمنيا ان يصل الأهلي الى النهائي بعد تخطيه الفريق الأردني، مؤكدا انه في حالة فوز الأهلي بهذه البطولة فسيكون عن استحقاق إذا ما أخلص لاعبوه.
«كان يتعين التخلص من لحيتي لأنها أصبحت مزعجة لي»
لاعب كرة الكريكيت الدولي شين وين الأسترالي الجنسية، يزعم أن لحيته الكثة باتت تضايقه، لكنه أقدم على حلقها في حقيقة الأمر استجابة لطلب معجبيه، وعلى الأخص منهم خطيبته السابقة النجمة إليزابيث هيرلي التي لم يرقها شكله على ما يبدو.
«لا يمكن تهميش بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي لأنها دولة مهمة»
هذا ما كشفت عنه أكثر من عشرين ألف رسالة أطلقها موقع «ويكيليكس» مؤخرا، ويعود تاريخها إلى ما قبل تولي إيمانويا ماكرون رئاسة الجمهورية الفرنسية.
«موعد مع الفن الجميل»
الجمهور اللبناني على موعد مع النجمة العالمية بوني تايلر، وذلك في حفل ضمن مهرجانات البترون الدولية في هذا الشهر الجاري وتحديدا في 18 منه لتعيد إحياء زمن الأغنية الأصيلة والفن الجميل.
بوني تايلر في رصيدها مئات من الأغنيات الجميلة والشهيرة في آن واحد، غنت بالانجليزية ولكن أغنياتها ترجمت لأكثر من لغة ورددها الجميع من أنحاء العالم، فمن لم يسمع أغنياتها؟
تفاصيل جديدة في حياة الاميرة الراحلة ديانا تكشفها تسجيلات يبثها التلفزيون البريطاني ... وتعرف على اسباب حلاقة لاعب الكريكيت الدولي شين وين لحيته الكثة.