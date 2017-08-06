«لم يتم اختراق أي حساب، وكل ما قيل كان صحيحا» الملاكم البريطاني أمير خان يؤكد خبر انفصاله عن زوجته فريال مخدوم الذي أدهش الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف أن السبب وراء ذلك هو إقامتها علاقة عاطفية مع زميله أنثوني جوشوا، غير أن زوجته اتهمته بتلفيق مثل هذه الأخبار على تويتر. الملاكم البريطاني أمير خان يؤكد خبر انفصاله عن زوجته فريال مخدوم الذي أدهش الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف أن السبب وراء ذلك هو إقامتها علاقة عاطفية مع زميله أنثوني جوشوا، غير أن زوجته اتهمته بتلفيق مثل هذه الأخبار على تويتر.

«هل ينوي التقدم لخطبتها أخيرا؟» تساؤل للصحافة البريطانية بعد أن سارع الأمير هاري لاصطحاب صديقته الممثلة الأميركية ميغان ماركل في رحلة رومانسية لافريقيا بمناسبة عيد ميلادها السادس والثلاثين. تساؤل للصحافة البريطانية بعد أن سارع الأمير هاري لاصطحاب صديقته الممثلة الأميركية ميغان ماركل في رحلة رومانسية لافريقيا بمناسبة عيد ميلادها السادس والثلاثين.

«بريطانيا خرّجت من جامعاتها قادة عالميين أكثر من أي بلد آخر في العالم» إليانور هاردينغ مراسلة صحيفة «الديلي ميل» تؤكد أن النخب في العالم تفضل عادة الدراسة في الجامعات البريطانية التي خرجت حتى الآن 58 زعيما عالميا منهم رئيس وزراء استراليا مالكوم تيرنبول ونظيره السنغافوري لي هسين بالإضافة الى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. إليانور هاردينغ مراسلة صحيفة «الديلي ميل» تؤكد أن النخب في العالم تفضل عادة الدراسة في الجامعات البريطانية التي خرجت حتى الآن 58 زعيما عالميا منهم رئيس وزراء استراليا مالكوم تيرنبول ونظيره السنغافوري لي هسين بالإضافة الى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

«ليس هناك أي جولات موسيقية في الوقت الراهن» المغني جاستن بيبر خلال توجهه للعشاء مع راعي الكنيسة كارل ليتز بعد إلغائه رسميا آخر جولة غنائية له من أجل التركيز على قضايا العقل والقلب والروح على حد تعبيره. المغني جاستن بيبر خلال توجهه للعشاء مع راعي الكنيسة كارل ليتز بعد إلغائه رسميا آخر جولة غنائية له من أجل التركيز على قضايا العقل والقلب والروح على حد تعبيره.

«أنا خائف حقا، ولا استطيع الاستمرار في هذا أبدا» بروكلين، ابن نجم رياضة كرة القدم سابقا ديفيد بيكام، يكشف اعتزامه الابتعاد عن الحياة العامة في نيويورك لأنه لم يعد يحتمل ما يواجهه من مضايقات يومية بسبب شهرة أبيه وأمه. بروكلين، ابن نجم رياضة كرة القدم سابقا ديفيد بيكام، يكشف اعتزامه الابتعاد عن الحياة العامة في نيويورك لأنه لم يعد يحتمل ما يواجهه من مضايقات يومية بسبب شهرة أبيه وأمه.

«لا نشعر أننا مغرمون ببعضنا حتى الآن» نجما برنامج تلفزيون الواقع «زواج من النظرة الأولى» كودي نابيك ودانييل ديغروت يدهشان خبراء العلاقات العاطفية بكشفهما أنهما لم يعلنا زواجهما رسميا بالرغم من عيشهما معا بسعادة منذ اكثر من ستة أشهر نجما برنامج تلفزيون الواقع «زواج من النظرة الأولى» كودي نابيك ودانييل ديغروت يدهشان خبراء العلاقات العاطفية بكشفهما أنهما لم يعلنا زواجهما رسميا بالرغم من عيشهما معا بسعادة منذ اكثر من ستة أشهر

الملاكم البريطاني أمير خير ينفصل عن زوجته ويتهمها بالخيانة.. وجاستن بيبر يلغي حفلاته من أجل «العقل والقلب والروح».. والأمير هاري يقترب من الخطوبة.. وبريطانيا تخرج 58 زعيما عالميا