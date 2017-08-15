«نأمل ألا تكون قد شاركت توأميها فيما فعلته!»
معجبو المغنية الأميركية بيونسيه ينتقدونها بشدة بعد أن بثت صورة عبر الشبكة الالكترونية تظهر فيها تتناول الخمر وهي تحتضن طفليها المولودين حديثا.
«ابدأ صباحك بابتسامة»
الفنانة المصرية روبي نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وهي تضحك وترتدي الملابس الملونة وكتبت عليها: ابدأ صباحك بابتسامة، ودع كل من حولك يبتسم، ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية، وأنعش روحك بالفرح والتفاؤل، وذلك بعد القبض على طليقها المخرج سامح عبدالعزيز بتهمة تعاطي وحيازة المخدرات في إحدى فنادق القاهرة، وقد اعتبر البعض أن تعليق روبي هو نوع من الشماتة غير المرغوب فيها.
«سيندم إذا أطلق تهديدا جديدا ضد الولايات المتحدة»
الرئيس ترامب خلال توجيهه إنذارا آخرا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد أن وضع سلاح الجو الأميركي في حالة تأهب قصوى.
«سأكون أول من يعتذر»
المغني ليام غالاغر يعبر في أغنية جديدة عن اعتذاره لزوجته السابقة نيكول أبلتون لخيانته لها خلال سنوات زواجهما.
«مرض السكري لن يمنعني أبدا من تحقيق أحلامي»
راشيل لين وودورد، ملكة أغاني الريف الأميركي، تتحدث حول طموحاتها الفنية، وكيف أنها تتعايش مع مرضها لجعل حياتها أفضل وأجمل.
«كيليان مطلوب لدى عمالقة أوروبا»
الصحافة الرياضية متحدثة عن كيليان مبابي، نجم موناكو الفرنسي، المطلوب ضمه وبشدة لدى عمالقة أوروبا، للاستفادة من خدماته خلال الموسم الجديد.
ويخطط سان جيرمان، لضم الجوهرة السمراء، وذلك بعد استقدام نيمار من برشلونة، والذي كلفه 222 مليون يورو.
ما هو الذي تفعله الفنانة روبي كل صباح؟.. وماذا قال ترامب لزعيم كوريا الشمالية؟.. وماذا قال ليام غالاغر في اغنيته الجديدة؟.. وماذا قالت المغنية راشيل لين وودورد عن مرض السكر؟