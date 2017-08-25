«هي فعلت ذلك بدافع اليأس»
الأمير البريطاني وليام يكشف في لقاء وثائقي مع هيئة الإذاعة البريطانية أن اختيار والدته الراحلة الأميرة ديانا برنامج «بانوراما» لمناقشة مشكلات زواجها جاء في ذلك الوقت بدافع الشعور بالإحباط.
«السينما عجزت عن مجاراة الواقع في قبحه»
الممثلة التونسية هند صبري في حوار فني ردا على سؤال عن أن الواقع ليس بهذا السوء الذي ينقله ويعكسه العمل الفني، فأكدت أن الدراما عموما عجزت تماما عن مجاراة الواقع من فرط قبحه وبذاءته.
«سوف أسحق المعارضة»
كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الإستراتيجية ستيف بانون وهو يهاجم أعداءه بعد ساعات قليلة فقط من إقالته من منصبه، معلقا: لم تشهد أية إدارة سابقة في التاريخ مثل هذا الانقسام الحاصل الآن.. سوف أسحق المعارضة».
«فكرة الموت لاتخيفني»
الإعلامي المخضرم السير بروس فورسايث يتحدث في آخر لقاء له مع أحد ضيوفه قبل موته عن 89 عاما، مضيفا: عندما أنظر إلى الماضي اليوم أدرك تماما كم كنت سعيدا ومحظوظا.
«موناكو يسعى للتعاقد مع ريناتو سانشيز»
تقارير صحافية إيطالية مؤكدة أن نادي موناكو الفرنسي يجهز عرضا كبيرا للتعاقد مع البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وقالت صحيفة «توتو ميركاتو»، إن موناكو يخطط لنهاية كبيرة، حال انتقال نجمه كيليان مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل 200 مليون يورو.
«امرأة واحدة لا تكفي»
جورجيا هارسون، نجمة برنامج جزيرة الحب، خلال تحدثها حول انفصالها عن صديقها سام غولند بعد خيانته لها.
«نحن محظوظان جدا بحبنا لبعضنا»
عارضة الأزياء الأسترالية ناتالي روزر وهي تؤكد ان التواصل اليومي تقريبا كان ضروريا لعلاقتها العاطفية مع الممثل هارلي بوتر الذي كان بعيدا عنها لفترة طويلة.
«بالطبع لم أتردد في القيام بذلك»
النجمة السينمائية غوينيث بالترو تؤكد مشاركتها في فيلم «المنتقمون 4» بعد أن شوهدت في موقع تصويره مع الممثلين روبرت داوني ومارك روفالو.
الأمير البريطاني وليام يكشف سراً عن والدته الراحلة ديانا.. وكبير مستشاري ترامب، ستيف بانون يتوعد المعارضة بعد إقالته.. وهند صبري: السينما عجزت عن مجاراة الواقع في قبحه