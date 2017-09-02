«لم أعانق أبي في حياتي كلها إلا بعد موته»

نجم فيلم «جيران» إيان سميث يكشف بحزن أن علاقته بأبيه كانت جافة إلى حد ما، ويعرب عن أمله في أن تكون العلاقات العائلية أقوى بين الناس في المستقبل.