«إن أعظم إرث للأميرة ديانا هو تدميرها لنظامنا الملكي»

الصحافي البريطاني المنحدر من أصول يهودية بيتر هيتكينز، الذي كان قد نشر كتابا بعنوان «تطهير بريطانيا»، يتحدث حول ضرورة تغيير النظام الملكي فيها بعد موت الأميرة في حادث سير غامض.