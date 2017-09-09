«الطبقة الأرستقراطية البريطانية غير ودية للغاية»
عارضة الأزياء الروسية المولد نتاليا فوديانوفا (35 عاما)، التي ظهرت في فيلم «صراع الجبابرة»، تفتح قلبها وتتحدث بصراحة عقب طلاقها من زوجها الأرستقراطي الملياردير جستن بورتمان الذي انفصل عنها بعد إنجابهما 3 أطفال.
«كل شيء على ما يرام بخصوص جولتي المقبلة»
المغنية الأميركية جانيت جاكسون تكشف أن إعصار هارفي لم يغير موعد جولتها المقبلة في هيوستن، وأنها ستفعل شيئا مميزا من أجل مساعدة ضحاياه.
«هل يمكن أن نصدق ذلك؟»
تساؤل للصحافة بعد ان ذكرت الممثلة الأميركية آرييل وينتر، التي برزت في دور شخصية أليكس دونفي في مسلسل «العائلة الحديثة» الحائز جائزة «إيمي»، أنها لم تتعمد ارتداء ملابس قصيرة جدا، تكشف أكثر مما تستر، لأنها كانت غافلة عن ذلك.
«فعل هذا من أجل الاستمرار في علاقته الشائنة معها»
المغنية ميل بي تزعم ان زوجها المنفصل عنها ستيفن بيلافونتي رتب عملية زواج زائف كاذب من مربية أطفالهما لوريل غريل كي يحول دون طردها من البلاد، ويستمر في علاقته غير الشرعية بها. بل ذهبت ميل إلى حد اتهامهما بالتآمر معا من أجل الاستيلاء على ثروتها.
«لا ضحايا والجميع بخير»
ابن الملياردير ريتشارد برونسون يكشف أن رياح إعصار «إيرما» الشديدة، التي بلغت سرعتها نحو 300 كيلو متر في الساعة، محت بيت أبيه في جزيرة «نيكر» من فوق سطح الأرض بينما كان والده مختبئا في قبو اسمنتي محكم البناء.
«من المبالغة القول إن الزوج أفضل صديق للزوجة»
الممثلة الأميركية آنا فاريس (40 عاما) وهي تعرب عن عدم ثقتها بالرجال بعد انفصالها المفاجئ عن زوجها الشهر الماضي عقب زواج استمر 8 سنوات.
ماذا قالت عارضة الازياء الروسية نتاليا فوديانو عن الطبقة الأرستقراطية البريطانية؟ .. ولماذا اعربت الممثلة الأميركية آنا فاريس عن عدم ثقتها بالرجال ؟