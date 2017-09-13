«دوما في أوج الشباب»
تعليق لبعض نقاد الفن بعدما بدت النجمة نيكول كيدمان (50 سنة) تفيض شبابا وحيوية في فستان ابيض اللون وهي تسير على البساط الأحمر في مهرجان تورينتو للأفلام السينمائية.
«أريد الولادة في القصر بكل تأكيد»
كيت، دوقة كامبريدج الحامل بطفلها الثالث، تؤكد أنها تفضل ولادة طفلها في قصر كينغستن بدلا من التوجه إلى جناح خاص في المستشفى.
«العالم الآن في أخطر مرحلة من تاريخه الحديث»
رئيس حلف شمال الأطلسي جينيس ستولتينبيرغ يحذر من التهديدات المتزايدة التي تحف الأمن العالمي الآن مع قيام روسيا بحشد قرابة 100.000 جندي على حدود الاتحاد الأوروبي.
«فضلت الكوكايين على العناية بأطفالي للأسف»
المغنية كايلي تيلر (28 سنة) تعترف، بعد فوات الأوان، بأنها اختارت تعاطي المخدر على الاهتمام برعاية أطفالها، مما ورطها في ديون بلغت 15 ألف جنيه استرليني نتيجة لاستمرارها في إدمانها.
«آه..أصبحت أبا؟!... آمل ألا أفسد هذا الأمر»
النجم جورج كلوني يكشف كيف شعر عندما علم لأول مرة بأنه أصبح أبا لطفلين توأم هما اليكسندر وإيلا.
«لم يعد يهمني كيف أبدو ولا كم هو وزني»
الراقصة الروسية كريستينا ريانوف تؤكد أن إحساسها بالأمومة طغى على كل شيء في حياتها، وغير أولوياتها، ولم تعد تأبه الا برعاية أطفالها بالدرجة الأولى.
نيكول كيدمان أوج شبابها .. ودوقة كامبريدج تريد الولادة في القصر .. وكايلي تيلر تفضل الكوكايين على أطفالها .. والراقصة الروسية كريستينا لا تهتم بوزنها