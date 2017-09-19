«لم نتوقع ذلك على الإطلاق»
رجال الصحافة ينتقدون نجمة السينما نيكول كيدمان لأنها أهدت جائزة مهرجان «إيمي» السينمائي السنوي، التي فازت بها عن فئة أفضل أداء في فيلم «أكاذيب كبيرة صغيرة»، لابنتيها صنداي وفيث، ولم تذكر أبدا طفليها كونور وإيزابيلا اللذين تبنتهما في وقت سابق.
«لا نزال نرفض الخضوع لمتعصب مهووس جنسيا»
ممثلات هوليوود الشهيرات جين فوندا ودولي بارتون وليلي توملين يتخذن خلال حضورهن مهرجان «إيمي» لأفلام السينما، موقفا موحدا في مقارنتهن الرئيس دونالد ترامب بشخصية شرير رفضن الخضوع له عندما مثلن في فيلم «9 إلى 5»عام 1980.
«ستضطر لدفع مبلغ ضخم للخروج من الورطة»
محرر الشؤون السياسية في صحيفة «ديلي ميل» جيسون غروفز يؤكد أن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في طريقها لدفع 30 مليار جنيه استرليني كي تخرج من ورطة الاتفاق التجاري بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
«العلاقة معك تتسم بشيء من المخاطرة»
الإعلامية التلفزيونية البريطانية لورين بوب وهي تخاطب صديقها الجديد جون كلارك بالقول انها لا تثق به على الرغم من اعترافها بأن علاقتهما الرومانسية حقيقية ولو أنها غريبة إلى حد ما.
«انه ابتزاز رخيص بالتأكيد»
الكاتب والمخرج والممثل الأميركي كيفن هارت خلال اعتذاره علنا لزوجته الحامل إينكو بارش بشأن قضية تحرش جنسي زعم أن البعض اتهمه بها، في وقت ذكر فيه محققو الشرطة أنه يتعرض بالفعل لمحاولة ابتزاز حول شريط فيديو غير أخلاقي ظهر فيه.
«من الواضح أنها فعلت ذلك للفت الأنظار»
تعليق لبعض الصحافيين بعدما نشرت عارضة الأزياء كايلي جينر على الانستغرام صورة قريبة جدا من وجهها لأغراض الدعاية يظهر فيها قلم أحمر الشفاه الجديد الذي تستعمله ضمن أدوات زينتها.
«إنها سندريلا الحفل بحق»
هذا ما لقبت به الممثلة جوليان هوف عندما ارتدت فستانا جميلا لفت الأنظار من تصميم مارشيسا جون في حفل توزيع جوائز إيمي السينمائية.
من هي سندريلا حفل توزيع جوائز إيمي السينمائية ؟ .. ولماذا انتقد صحافيون نيكول كيدما رغم فوزها باحدى الجوائز ؟