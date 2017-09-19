«انه ابتزاز رخيص بالتأكيد»

الكاتب والمخرج والممثل الأميركي كيفن هارت خلال اعتذاره علنا لزوجته الحامل إينكو بارش بشأن قضية تحرش جنسي زعم أن البعض اتهمه بها، في وقت ذكر فيه محققو الشرطة أنه يتعرض بالفعل لمحاولة ابتزاز حول شريط فيديو غير أخلاقي ظهر فيه.