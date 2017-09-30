«لقد عانى الناس في بلادي ثلاث كوارث طبيعية على التوالي. كثير من العائلات والاطفال لحق بهم الضرر وهم بحاجة ماسة للمساعدة»
الممثلة المكسيكية سلمى حايك بعد الاعلان عن تبرعها بـ 100 ألف دولار لغوث ضحايا الاعاصير التي اجتاحت المكسيك أخيرا.
«والداي منعاني من صحبة شقيقتي عندما كنت أتعاطى المخدرات»
المغنية الاميركية ديمي لوفاتو (25 عاما) خلال مقابلة تحدثت فيها بصراحة عن مشكلاتها مع الادمان واضطراباتها النفسية والتي لم تحسم الا بعد ان قرر والداها منعها من رؤية شقيقتها الصغرى.
«انتهى الأمر ولن يكون هناك جزء ثالث»
النجمة الاميركية سارة جيسيكا باركر معلنة ان مشروع تصوير جزء ثالث من المسلسل التلفزيوني الشهير «سيكس آند ذي سيتي» قد وضع على الرف. وتحدثت الصحافة الفنية عن ان السبب في العدول عن الفكرة يعود الى ان احدى نجماته الممثلة كيم كاترال وضعت شروطا غير مقبولة للشركة المنتجة مع الاشارة الى ان المسلسل هو الذي اطلقها كنجمة سينمائية.
«يمكنكم القاء أي شيء عليّ»
الممثلة البريطانية أنابيل واليس متحدثة عن قوتها الداخلية قائلة انها شهدت الكثير في حياتها وانها سافرت بمفردها في ارجاء افريقيا واميركا الجنوبية وانها انثى قادرة على الاعتناء بنفسها.
«لا تدع ابناء شعبك يموتون بهذه الطريقة»
المغنية الاميركية ريهانا مناشدة الرئيس دونالد ترامب تقديم العون لبورتو ريكو التي الحق بها الاعصار ماريا اضرارا جسيمة. وارفقت ريهانا تغريدتها على تويتر بصورة لآثار الاعصار المدمر على الجزيرة التي يعيش فيها ما يقارب من 3.4 ملايين اميركي.
ماذا قالت الممثلة سلمى حايك عن الكوارث الطبيعية التي ضربت المكسيك؟.. وماذا قالت الممثلة البريطانية أنابيل واليس عن قوتها الداخلية؟.. وماذا قالت المغنية الأميركية ريهانا للرئيس ترامب؟