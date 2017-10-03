«لو كان من ارتكب مجزرة لاس فيغاس مسلما لسارعت أميركا لسن المزيد من القوانين المتشددة، لذا أنا متأكد الآن أن شيئا لن يحدث أبدا لسبب بسيط هو أن من ارتكبها شخص أميركي أبيض البشرة».
الإعلامي البريطاني بيرس مورغان يعلق على عملية القتل الجماعي التي شهدها حفل موسيقي في لاس فيغاس مؤخرا.
«لدي هاجس التعلق بأوبرا»
الممثلة زيندايا (21 سنة)، التي اشتهرت بعد أدائها دورا رئيسيا في فيلم «سبايدرمان»، تكشف أنها تتطلع دوما لنماذج شهيرة في العمل وأولهم أمها كلير ثم أوبرا وينفري (63 سنة) وأيضا المغنية الشهيرة بيونسيه وريانا.
«تعاملت باستخفاف مع الحدث»
مشاهدو برنامج «صباح الخير بريطانيا» يعبرون عن شعورهم بالصدمة من المغنية ماريا كاري بعدما بدت خلال المقابلة غير المباشرة، حول أحداث لاس فيغاس، حيث كانت مستلقية على أريكة في بيتها وغير مبالية بما يحدث، كأنها في جلسة تصوير بالرغم من إعرابها عن شعورها بالحزن، وتعاطفها مع ضحايا المجزرة.
«لايزال هناك أناس طيبون في هذا العالم»
المغنية الأميركية مايلي سايروس ترد على أولئك الذين يتخذون موقفا تشاؤميا مطلقا بعد تأثرهم بمذبحة لاس فيغاس.
«الحقيقة هي لا تستطيع التصرف دون وجوده الى جانبها»
هذا ما يردده أصدقاء عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية البريطانية كاتي برايس، الذين يؤكدون أنها لا تستطيع التخلي عن زوجها كيران هيلر بالرغم من خيانته لها لأنه هو من يقوم بأعباء الحياة اليومية من طبخ وتنظيف في المنزل، إضافة الى اصطحاب الأطفال إلى المدرسة.
جمهور ماريا كاري مصدوم من استخفافها بمجزرة لاس فيغاس.. وإعلامي بريطاني: لن يحدث شيء لأن القاتل غير مسلم.. وبطلة «سبايدرمان» تعاني «التعلق بأوبرا»