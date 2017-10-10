لدي الفضل في اختراع كلمة «fake»

هذا ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية، مضيفا انه لديه الفضل في اختراع كلمة «fake» التي تعني باللغة العربية مزيفا، عندما انتقد وسائل الإعلام في بلاده.