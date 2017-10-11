«ترامب أخطر رئيس في تاريخ أميركا»
هكذا وصفت هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، دونالد ترامب بأنه الرئيس الأكثر خطورة في تاريخ أميركا، مضيفة أن العالم بأسره ينبغي أن يشعر بالقلق إزاء قيادته.
وتقول صحيفة «إندبندنت» البريطانية إن كلينتون أدلت بهذه التصريحات في مقابلة مع التلفزيون الأسترالي.
«فقدت نصف حياتي»
هذا ما قالته الفنانة سميرة عبدالعزيز بشأن زوجها الراحل محفوظ عبدالرحمن، لافتة إلى أنه كان بمنزلة الزوج والأب والسند والابن.
وأضافت خلال ندوة تكريم الكاتب الكبير فقدت كل متع الحياة، بل نصف حياتها برحيل الكاتب الكبير.
«كلما نظرت للمرآة شعرت بأنني ما زلت جميلة»
عارضة الأزياء الأميركية أليسون لينتش، التي شفيت من مرض السرطان تماما بعد استئصال ثدييها، تؤكد أنه لا يؤثر على جمال المرأة إذا اتخذت التدابير اللازمة بعد العملية الجراحية.
«أنا في غاية السعادة لأننا عدنا لنعيش معا من جديد»
نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الأزياء كلوي كارديشيان، وهي تؤكد ان ابتعادها عن صديقها لاعب كرة السلة الأميركي تريستان ثومبسون كان شيئا صعبا ومفيدا، وذلك لأنه أجج مشاعر الاشتياق لديهما، عندما كانت هي في لوس أنجيليس وكان هو في كليفلاند.
هيلاري كلينتون تهاجم ترامب مجددا وتصفه بأنه أخطر رئيس في تاريخ أميركا.. ومن النجم الذي يتميز بجسم رياضي جذاب وجعل كيت وينسلت تحرص على العمل معه؟