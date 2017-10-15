«هذه الأمور ليست جديدة وليست مقتصرة على عالم الترفيه».

الممثلة الأميركية تيبي هيدرين (87) بطلة فيلم «الطيور» لمخرج أفلام الرعب الفريد هيتشكوك في تعليق على الضجة المثارة حول استغلال المنتج الاميركي هارفي وينتان لعدد كبيرمن ممثلات هوليوود. وكانت هيديرين قد كشفت عن مضايقة هيتشكوك لها وتهديده لها بالقضاء على مستقبلها المهني إذا لم تستجب لرغباته.