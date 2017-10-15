«لقد أعطوا شركة رينو للسيارات الكثير من الأموال، لذا خذوا ما تشاؤون منهم، ولا تقلقوا من العقوبات الأميركية»
هذا ما قاله الرئيس ترامب لنظيره الفرنسي ماكرون، وفقا للصحافة، مقللا من أهمية العقوبات الأميركية الجديدة التي ينوي فرضها على إيران.
«عندما أنقصت وزني برز أنفي بشكل لافت»
الإعلامي البريطاني جيمس أرجنت يكشف ما حدث له بعد إجرائه عملية تجميل لأنفه.
«إن شاء الله تعدي الأزمة على خير»
الفنانة مي كساب تعلن دعمها ووقوفها مع زميلها الفنان رامي صبري بعد القبض عليه لاتهامه بتزوير شهادة أداء الخدمة العسكرية.
«مثلت في كثير من الأفلام التي لا معنى لها والتي لم تحقق أرباحا كبيرة».
الممثل الأميركي توم هانكس متحدثا بصراحة عن حياته بمناسبة تجاوزه الستين وعن انهماكه في إصدار مجموعة من القصص القصيرة.
«هذه الأمور ليست جديدة وليست مقتصرة على عالم الترفيه».
الممثلة الأميركية تيبي هيدرين (87) بطلة فيلم «الطيور» لمخرج أفلام الرعب الفريد هيتشكوك في تعليق على الضجة المثارة حول استغلال المنتج الاميركي هارفي وينتان لعدد كبيرمن ممثلات هوليوود. وكانت هيديرين قد كشفت عن مضايقة هيتشكوك لها وتهديده لها بالقضاء على مستقبلها المهني إذا لم تستجب لرغباته.
هكذا قلل ترامب من قيمة عقوباته على إيران.. ومي كساب تساند رامي صبري في محنته.. وتوم هانكس يهاجم تاريخه الفني