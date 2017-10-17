«مستعد للتبرع بـ 10 ملايين دولار من أجل عزله»
ناشر المجلات وأفلام الفيديو الخلاعية لاري فلينت يعلن استعداده، في إعلان على صفحة كاملة بجريدة الـ «واشنطن بوست»، تقديم المبلغ المشار إليه مقابل أي معلومات تؤدي إلى مقاضاة الرئيس ترامب ومن ثم عزله.
«لن ننسى هذا بالتأكيد فأنت تنقذين الكثير من الأرواح بهذا التبرع السخي»
المغني البورتوريكي الشهير ريكي مارتن، الذي تحول إلى ناشط سياسي، يشكر النجمة الأميركية چنيفر أنيستون لتبرعها بمليون دولار لأهالي ضحايا الأعاصير التي أحدثت مؤخرا دمارا كبيرا في بلاده.
«من الواضح أن ما قيل كان مجرد إشاعات»
تعليق لبعض الصحافيين بعدما شوهدت النجمة جوليا روبرتس بصحبة زوجها يدا بيد وهي في غاية السعادة خلال حفل ديني حضرته الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري. وكانت بعض التقارير قد ذكرت أن الزوجين على وشك الطلاق بسبب بعض الخلافات.
«كانت حياتي تنهار أمام عيني»
الممثلة شيريدان سميث تتحدث بحزن ولأول مرة حول ضعف قواها العقلية، وتكشف أيضا أن حياتها أصبحت عبارة عن أزمة طويلة مؤلمة نتيجة لإصابة أبيها بالسرطان.
لماذا يسحب الرئيس ماكرون وسام الشرف من هارفي وينشتاين ؟ .. وماذا قالت النجمة جوليا روبرتس في حفل ديني؟ .. وماذا قالت شيريدان سميث حول قواها العقلية؟