«لم أكن يوما من المعجبين بأوباما، لكنه يبدو لي الآن رائعا بالمقارنة بترامب».
السياسي والمؤلف الأميركي جون غريشام، الذي كان من منتقدي باراك أوباما خلال فترة رئاسته، يعترف بأنه يفتقده اليوم على ضوء السياسة الغريبة التي ينتهجها الرئيس ترامب على الصعيدين الداخلي والخارجي.
«أليس هذا مبلغا كبيرا؟»
تساؤل للصحافة بعدما كشف تقرير جديد نشرته صحيفة الـ «إندبندنت» البريطانية أن أعضاء الدائرة الداخلية للرئيس بوتين يمتلكون 24 مليار دولار تقريبا، بالنيابة عن الرئيس على ما يبدو. ويذكر أن دخل بوتين الرسمي عام 2016 كان 133.000 دولار فقط، وهو يؤكد دائما أنه لا ينتمي أبدا لفئة أثرى رجال العالم.
«أدركت أن ما فعلته كان خطأ بالطبع»
هذا ما قاله لاعب كرة الغولف الشهير والمحترف تايغر وودز، الحائز على 4 جوائز في هذه اللعبة، ردا على طلب المحكمة منه دفع غرامة بمقدار 250 دولارا، والعمل 20 ساعة بخدمة المجتمع، ودخول برنامج تأهيلي بعدما تبين أنه قاد سيارته على نحو أرعن وكان تحت تأثير المخدر.
«سقطت على الدرج وأغمي علي»
المحكم الرئيسي في برنامج «إكس فاكتور» البريطاني سايمون كاويل يكشف أنه لن يحضر الحلقة الأولى من البرنامج هذا الموسم نتيجة سقوطه على الدرج، ونقله إلى المستشفى على عجل لإصابته بارتجاج في الدماغ.
«أستطيع أن أشعر عندما تريد مني الاعتناء بالطفل»
المغني ليام باين يزعم أنه يتخاطب مع صديقته شيريل عن طريق التخاطر، أي دون التحدث إليها، وذلك عندما تكون هناك حاجة للعناية بطفلهما بير خلال الليل.
«إنها الرياضة وتناول الطعام الصحي»
النجمة الأميركية ليندسي لوهان تبرر سبب ظهورها ببشرة نقية ومشرقة بشكل لافت للنظر خلال حضورها المهرجان الدولي الرابع والخمسين للأفلام التركية في انطاليا.
تساؤلات صحافية حول ثروة مقربين من بوتين.. ودفاع أميركي عن أوباما «مقارنة بترامب».. وارتجاج المخ يمنع كاويل من حضور «إكس فاكتور»