«أنام أحيانا وأنا أتلو الصلوات»

فرانسيس، بابا الفاتيكان، يعترف خلال برنامج تلفزيوني كاثوليكي، بأنه يغفو أحيانا في صلاته، ويقول إن هذا ليس بالأمر الغريب لأن القديسين المتقدمين في السن يفعلون هذا أيضا، وذلك في إشارة منه إلى القديسة تيريز في القرن التاسع عشر.