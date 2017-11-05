«إنني فخورة بالطبع بها فهي تسير على نفس خطى أمها»

فيكتوريا بيكام، نجمة فرقة «سبايس غيرلز» سابقا ومصممة أزياء حاليا، بعدما اكتشفت أن ابنتها هاربر ـ 6 سنوات ـ قد ورثت عنها قدراتها الغنائية عندما تشاركتا معا في أداء أغنية «أنت فقط كل ما أريده في عيد الميلاد» للنجمة ماريا كاري.