«ديموقراطيتنا تتعرض للتهديد في كل مرة لا نفعل شيئا، ونكتفي باعتبارها أمرا مسلما به» فقرة من خطاب ألقاه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في حفل افتتاح مؤسسته التي تحمل اسمه، وحث فيه الأميركيين على ألا يفقدوا الأمل إزاء التخبطات التي باتت سمة السياسة الأميركية. فقرة من خطاب ألقاه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في حفل افتتاح مؤسسته التي تحمل اسمه، وحث فيه الأميركيين على ألا يفقدوا الأمل إزاء التخبطات التي باتت سمة السياسة الأميركية.

«يتعين منح هذا الرجل لقب فارس» هذا ما يقترحه مستخدمو «تويتر» بشأن رجل يعمل موظفا في هذه الخدمة الالكترونية عندما مسح عن غير قصد حساب الرئيس دونالد ترامب فيها. يذكر أن عدد متابعي حساب ترامب على «تويتر» يقدر بالملايين. هذا ما يقترحه مستخدمو «تويتر» بشأن رجل يعمل موظفا في هذه الخدمة الالكترونية عندما مسح عن غير قصد حساب الرئيس دونالد ترامب فيها. يذكر أن عدد متابعي حساب ترامب على «تويتر» يقدر بالملايين.

«يا إلهي لا أصدق هذا» أندرو شوفيل، نجم فرقة «إم بيبول» الموسيقية الراقصة التي اشتهرت في عقد التسعينيات، لحظة اكتشافه أن أمه التي تبنته في طفولته كانت في حقيقة الأمر أمه الحقيقية. أندرو شوفيل، نجم فرقة «إم بيبول» الموسيقية الراقصة التي اشتهرت في عقد التسعينيات، لحظة اكتشافه أن أمه التي تبنته في طفولته كانت في حقيقة الأمر أمه الحقيقية.

«هي تأكل 10 أنواع من الفواكه والخضراوات كل يوم» كبير طهاة قصر الإليزيه في باريس يكشف أن بريجيت زوجة الرئيس إيمانويل ماكرون تتناول هذا القدر من الطعام من أجل المحافظة على رشاقتها، بينما يكتفي زوجها بتناول وجبة الكوردون بلو المقلي. كبير طهاة قصر الإليزيه في باريس يكشف أن بريجيت زوجة الرئيس إيمانويل ماكرون تتناول هذا القدر من الطعام من أجل المحافظة على رشاقتها، بينما يكتفي زوجها بتناول وجبة الكوردون بلو المقلي.

«لم أكن أتصور أن يحدث هذا على الإطلاق» عارضة الأزياء والممثلة إيميليا كلارك بعد عودة المياه إلى مجاريها مع زوجها السابق جيمس مامو الذي لعب دورا مهما معها في مسلسل «لعبة العروش» الحائز على جائزة الـ «الكرة الأرضية الذهبية». عارضة الأزياء والممثلة إيميليا كلارك بعد عودة المياه إلى مجاريها مع زوجها السابق جيمس مامو الذي لعب دورا مهما معها في مسلسل «لعبة العروش» الحائز على جائزة الـ «الكرة الأرضية الذهبية».

لمن قال مستخدمو «تويتر» إنه يتعين منحه لقب فارس؟.. وماذا قال النجم أندرو شوفيل عن والدته؟.. وما هي الفواكه والخضراوات التي تأكلها زوجة الرئيس ماكرون؟