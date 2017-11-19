«لست متحرشا، لكنني ببساطة شخص كثير المطالب»

ماثيو وينر (52 عاما) مؤلف الدراما التلفزيونية «رجال مجانين»، التي حققت نجاحا كبيرا عند عرضها، ينكر أنه تحرش بمساعدته كيتر غوردون، وذلك عندما زعمت أنه أبلغها مرة أن من حقه رؤيتها بدون ملابس.