«لا أعاني من مشكلة التحرش لأنني أحمل مسدسا»
عضوة الحزب الجمهوري الأميركي سارة بيلن، التي ترشحت مرة لمنصب نائب الرئيس، تزعم أن الرجال لا يعبثون معها لأن كل الناس يعلمون على الأرجح أنها تحمل سلاحا عادة.
«شعرت كأنني تلقيت لطمة شديدة»
النجمة السينمائية جينيفر لورنس، الحائزة على الأوسكار، تصف مدى الضيق الذي أحست به عندما علمت أن صورها، التي تبدو فيها عارية، قد تسربت إلى الشبكة العنكبوتية.
«كانت القضية مسألة حياة أو موت ولم أكن أدري ذلك»
الممثلة الأميركية سيلينا غوميز تعترف، خلال حضورها حفلا خيريا بعد عملية زراعة الكلى التي أجرتها مؤخرا، أنها لم تكن تدرك تماما مدى خطورة داء الذئبة – مرض جلدي- الذي أصيبت به قبل بضع سنوات، والذي يرتبط عادة بالفشل الكلوي.
لماذا تحمل سارة بيلن سلاحا؟.. وما الصدمة التي تلقتها النجمة جينيڤر لورنس؟.. وماذا قالت الممثلة سيلينا غوميز عن زراعتها للكلى؟