الكرنب

يزرع الكرنب للغذاء منذ الأزمنة القديمة منذ 3000 عام مضت تقريبا. وقد ذكره شاعر الاغريق هوميروس في قصته الشعرية (الإلياذة). وموطن الكرنب البري هو سواحل البحر المتوسط، وينمو ايضا بريا على الأجراف البحرية لبريطانيا العظمى. ومن المحتمل ان يكون الرومان القدماء قد زرعوه هناك.. وللكرنب أوراق سميكة رطبة ذات غطاء شمعي، وغالبا ما تكون الأوراق خضراء رمادية أو خضراء مزرقة اللون، وتنمو نباتات الكرنب بصورة أفضل في الطقس البارد والتربة العميقة الغنية.

وعلى مدار مئات السنين، تم تطوير العديد من الخضراوات من الكرنب البري، فبعضها يستخدم لتزيين الحدائق والبعض الآخر لتغذية الحيوانات، ويأكل البشر أنواعا عديدة منه. وتضم مجموعة الكرنب: الكرنب العادي، والقرنبيط (الزهرة) و(بروكولي) و(براعم بروكسيل) وعددا آخر من الخضراوات. وهي غنية بالفيتامينات والمعادن، منخفضة (السعرات الحرارية).

والكرنب المألوف له عنقود من الأوراق تلتف حول ساق مركزية، ويأكل الناس أوراقه طازجة أو مطبوخة.

ويعتبر حساء الكرنب طبقا شعبيا في أغلب بلاد أوروبا الشرقية، كما ان الكرنب المشرح بدقة هو المكون الرئيسي لنوع من السلطة يسمى «كول سلو»، واذا تم تمليح الكرنب المقطع لوقت طويل، تحدث له تغيرات كيميائية، وتكون النتيجة هي الكرنب المتخمر، وهو طبق شعبي في ألمانيا. وفي كوريا يعتبر الكرنب هو المكون الرئيسي في الطبق التقليدي المعروف باسم كيمشي.

وللقرنبيط رأس سميك شديد التماسك ذو أزهار بيضاء، ويأكل الناس الأزهار اما طازجة أو مطبوخة، والبروكلي أزهار متكتلة متباعدة خضراء زاهية، ويأكل الناس هذه الأزهار وأعناقها الطرية، ولبراعم بروكسيل رؤوس عديدة صغيرة تشبه مثيلتها في الكرنب بدلا من رأس كبير وحيد عند القمة.



(من كتاب: نباتات الغذاء)