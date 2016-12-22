هـل تستطيـع الحيوانــات أن تتذوق؟

تعتبر حاسة التذوق ـ أو التذوق ـ من الحواس المبهجة للإنسان، اذ تجعل متعة الطعام حقيقة ممكنة، ولكن لدى الإنسان حاسة ذوق تحميه وتمنعه من تناول الأشياء الضارة.

وجزيئات الطعام المتحركة تحرض أعصاب التذوق، فتوصل لنا رسالة تفهم منها المذاق المطلوب، والحقيقة ان المواد السائلة فقط هي التي تذاق، باعتبار ان ذراتها تظل في حركة حرة، فقطعة الزجاج مثلا ليس لها مذاق، وكل شيء يسرع من حركة الجزيئات يزيد من فاعلية التذوق، وهذا سبب كون الأشياء الحارة أشد مذاقا من الباردة.

والإحساس بالذوق تتسلمه أولا براعم التذوق التي هي عبارة عن خلايا مرتبة كالبراعم، وتمتلك قدرة خاصة لالتقاط بعض الأحاسيس التي ندعوها الذوق.

وتوجد براعم التذوق هذه لدى الإنسان والحيوانات الأكثر تطورا في اللسان، وتختلف أعداد هذه البراعم بالنسبة لحاجات التذوق لأي صنف من الأصناف، فالإنسان مثلا يعتبر ذواقا معتدلا، وهو يمتلك نحو 3000 برعم تذوق.

اما الحوت الذي يبتلع الألوف من الأسماك دون مضغها فليس فيه سوى القليل من براعم التذوق، وربما كان محروما منها كلية.

اما الوعل فهو يمتلك نحو 50.000 برعم! وهكذا نرى ان الحيوانات لا تتذوق فحسب، بل لديها حساسية للتذوق تفوق حساسية الإنسان نفسه.

والحيوانات البرية لها براعم تذوق فوق أجسامها، فالسمك مثلا يتذوق عن طريق سطح جسمه حتى الذئب.. والذباب والفراش يتذوق بواسطة أقدامه، اذ عندما يلمس مفصل رجل الفراشة شيئا حلوا فإن خرطوم الفراشة يمتد حالا لامتصاص المادة الحلوة.

والثعابين والسحالي تستعمل ألسنتها في التذوق ولكن ليس بطريقة الإنسان لان رأس اللسان يخرج ويلتقط بعض الجزيئات ثم يجلبها الى عضو خاص في سقف الفم، وهنا يحدث الشم والتذوق.



(من كتاب: كنز العلوم: مجدي سيد عبدالعزيز)