

هامبرجر Hamburger

ينسب هذا الطعام إلى مدينة هامبورغ الألمانية، وهي الموطن الأول لهذا الطعام الذي انتشر بعد ذلك في الولايات المتحدة وكل العالم.

دينوصور Dinosaur

إن الدينوصور يشبه إلى حد كبير السحلية، لهذا أطلق لفظ Dinosaur أي السحلية المخيفة عليه.. والكلمة مشتقة من Deinos اليونانية بمعنى رهيب مخيف وSauros أي السحلية.

سيراميك Seramics

أخذت هذه الكلمة من Seramikos اليونانية المشتقة من Seramos أي الصلصال.

فيروس Virus

ترجع جذور هذه الكلمة الشائعة جدا إلى اللاتينية Virus بمعنى سُم، وقد وصلت إلى الانجليزية في القرن السادس عشر الميلادي وانتقلت منها إلى لغات كثيرة.

كرافته Cravat

أخذت هذه الكلمة عن الفرنسية Carvat التي تعني «كرواتى» Croat، وذلك لأن الجنود الكروات كانوا يرتدونها وهم يخدمون في الجيش الفرنسي أثناء حرب الثلاثين عاما (1618 - 1638).

جراج Garage

أخذت هذه الكلمة من الفرنسية Garage المشتقة من الفعل Garger أي: ترسو السفينة، ثم اتسعت دلالة الكلمة لتعني في القرن العشرين موضع رسم السيارة، أي الجراج.

دراما Drama

أخذت هذه الكلمة من Drama اللاتينية، المنقولة عن Drama اليونانية بمعنى عمل أو حدث، فالمسرحية مجرد حدث أو عمل.

بكتيريا Bacteria

أخذت هذه الكلمة من اليونانية Bakterion واللتي هي تصغير كلمة Baktrom أي العصا، لأن البكتيريا التي اكتشفت في القرن التاسع عشر بواسطة الميكروسكوب كانت تشبه العصيات.

ألبوم Album

أخذت هذه الكلمة في الإنجليزية عن اللاتينية Albus أي أبيض، وأطلقت على الجدول الفارغ أو الألبوم الذي ستوضع فيه الصور.

(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى)