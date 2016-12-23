

ما الصفائح الدموية؟

٭ الصفائح الدموية هي عبارة عن أجسام على شكل صفائح دقيقة ويبلغ عددها حوالي ربع مليون خلية في كل سنتيمتر مكعب من الدم، ووظيفها هي التجمع وعمل جلطة دموية لوقف أي نزيف يصاب به الإنسان، وتصنع هذه الصفائح في النخاع.

هل يمكنك أن تسمع في الفضاء الخارجي؟

٭ لا، إن الصوت ينتقل إلى أذنيك عن طريق ذبذبات الهواء (وهذه الذبذبات غير مرئية ولكنها تشبه خطوطا موجية الشكل) ولما كان الفضاء الخارجي خاليا من الهواء فإنك لا تستطيع سماع أي شيء.

ما وظيفة العقد الليمفاوية؟

٭ تعتبر العقد الليمفاوية من أهم أجهزة الدفاع للجسم ضد الميكروبات حيث تقوم هذه العقد بتصنيع الاجسام المضادة ودفعها إلى السائل الليمفاوي الذي يحملها إلى جميع أجزاء الجسم لمهاجمة الميكروبات.

مما تتكون الشعب المرجانية؟

٭ الشُعب المرجانية هي تكوينات بحرية جيرية تأخذ شكل الصخور، وهي تتكون من الهياكل الجيرية التي تتكون عبر السنين نتيجة نمو الحيوانات المرجانية في البحار وأهم الشعب المرجانية تلك التي توجد في البحر الأحمر.

ما السيليولوز؟

٭ هو مادة خام توجد بشكل نقي في الألياف المحيطة ببذرة القطن ويستخدم في صناعة الورق والحرير الصناعي وأفلام التصوير والسيلوفان وإلى الآن لم يتمكن أي كيميائي من التوصل إلى طريقة لإنتاج السيليولوز صناعيا.



(من كتاب: بنك المعلومات - إبراهيم مرزوق)