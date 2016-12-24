ينصح دائما بشرب لترين من الماء يوميا، فهل من الضروري ان يرغم الانسان نفسـه على شرب تلك الكميـة حتى اذا شعـر ان جسمـه لا يتحملها؟

٭ قد يكون شرب المياه امرا صعبا، لم يكن الجسم معتادا عليه، لذلك يجب القيام بذلك بالتدريج، فميكن شرب كوب كبير من الماء الساخن مع عصير الليمون في الصباح، ثم وضع ليتر من الماء امام المرء بالمنزل او على المكتب بالعمل لشربها بالتدريج اثناء النهار، وبمجرد الشعور بأن الجسم اصبح قادرا على شرب كمية اكبر يتم استبدال الليتر بليتر ونصف الليتر، والمهم ألا يجبر الانسان نفسه على شرب ما يزيد عن طاقته، ويجب ايضا دعم الكبد والكليتين باتباع نظام غذائي خال من المنبهات والكحوليات وغني بالفواكه والخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية.

من الممكن معرفة ما إذا كان الجسم بحاجة الى الماء عن طريق ملاحظة الاعراض التالية والتي تدل على الحاجة الملحة لشرب الماء، وذلك بدلا من اجبار الجسم على شرب كميات معينة قد لا يكون في حاجة اليها.

٭ هل هناك اصابة بالامساك؟

٭ هل هناك شعور دائم بالعطش؟

٭ هل توجد مشكلات بالمفاصل؟

٭ هل هناك شعور بالإرهاق.

٭ هل هناك صعوبات بالتركيز.

٭ هل هناك شعور بحرارة زائدة بالجسم؟

٭ هل يعاني المرء من جفاف البشرة او الفم او الشفتين؟

٭ هل الجسم معرض دائما للاصابة بالعدوى.

٭ هل هناك جفاف وتقصف بالشعر؟

وهناك طريقة اخرى للحكم في هذا الامر وهي ملاحظة لون البول فاذا كان اللون اصفر داكنا جدا، فمعنى ذلك ان الجسم لا يحصل على كفايته من الماء، ولكن هناك بعض التحفظات في مسألة اللون وذلك لان الريبوفلافين «فيتامين B2» يجعل لون البول اصفر داكنا واللون المثالي للبول هو اللون الاصفر الفاتح اما اذا كان بلا لون كالماء، فهذا يعني انه يتم شرب كمية كبيرة من الماء وعدم تناول كميات كافية من المواد الغذائية.

(من كتاب: 500 سؤال وجواب عن الصحة والتغذية المثالية - باتريك هولفورد)