٭ الصبر: هو ترك الشكوى من ألم البلوى.

٭ التعجب: انفعال النفس عما خفي سببه.

٭ التغير: هو انتقال الشيء من حالة الى اخرى.

٭ الصوم: في اللغة: مطلقة الامساك.. وفي الشرع عبارة عن امساك مخصوص، وهو الامساك عن الأكل والشرب والجماع، من الصبح الى المغرب مع النية.

٭ الرضا: سرور القلب بمر القضاء.

٭ الحسب: ما يعده المرء من مفاخر نفسه وآبائه.

٭ الغبطة: عبارة عن تمني حصول النعمة لك كما كان حاصلا لغيرك من غير تمني زوالها.

٭ الكنية: ما صدر بأب وأم وابن وبنت.

٭ اللهو: هو الشيء الذي يتلذذ به الانسان فيلهيه ثم ينقضي.

٭ الحزن: عبارة عما يحصل لوقوع مكروه او فوات محبوب في الماضي.

٭ الكنز: هو المال الموضوع في الارض.

٭ المكافأة: هي مقابلة الاحسان بمثله او زيادة.

٭ الملكوت: عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس.

٭ الوديعة: هي أمانة تركت للحفظ.

٭ النصيحة: الدعاء الى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد.

(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى - مجدي سيد عبدالعزيز)