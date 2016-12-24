٭ الصبر: هو ترك الشكوى من ألم البلوى.
٭ التعجب: انفعال النفس عما خفي سببه.
٭ التغير: هو انتقال الشيء من حالة الى اخرى.
٭ الصوم: في اللغة: مطلقة الامساك.. وفي الشرع عبارة عن امساك مخصوص، وهو الامساك عن الأكل والشرب والجماع، من الصبح الى المغرب مع النية.
٭ الرضا: سرور القلب بمر القضاء.
٭ الحسب: ما يعده المرء من مفاخر نفسه وآبائه.
٭ الغبطة: عبارة عن تمني حصول النعمة لك كما كان حاصلا لغيرك من غير تمني زوالها.
٭ الكنية: ما صدر بأب وأم وابن وبنت.
٭ اللهو: هو الشيء الذي يتلذذ به الانسان فيلهيه ثم ينقضي.
٭ الحزن: عبارة عما يحصل لوقوع مكروه او فوات محبوب في الماضي.
٭ الكنز: هو المال الموضوع في الارض.
٭ المكافأة: هي مقابلة الاحسان بمثله او زيادة.
٭ الملكوت: عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس.
٭ الوديعة: هي أمانة تركت للحفظ.
٭ النصيحة: الدعاء الى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد.
(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى - مجدي سيد عبدالعزيز)