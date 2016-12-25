كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أولى مَنْ دخلت الإذاعة المصرية وأحيت فيها أوَّل حفلة غنائية 1934م

هي فاطمة بنت الشيخ ابراهيم السيد البلتاجي، المصرية اصلا ونشأة، القاهرية إقامة ووفاة، ولدت في قرية طماي الزهايرة التابعة للسنبلاوين في الدقهلية بمصر. عرفت بعدة ألقاب هي: ثومة، أم كلثوم، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، فنانة الشعب (1898-1975).

كبرى مطربات الشرق العربي في العصر الحديث، خلال نصف قرن من الزمن. وكوكب من كواكب الغناء والطرب، وسيدة الغناء العربي الأصيل بلا منازع.

استقرت في القاهرة ابتداء من عام 1923 فالتقت بموسيقار الجيل الاستاذ محمد عبدالوهاب لأول مرة بحفلة اقيمت في بيت والد الدكتور المهندس أبي بكر خيرت.

ولما افتُتحت الإذاعة المصرية في 31 مايو 1934 كانت ام كلثوم اول من دخلها، وأحيا فيها أول حفلة غنائية.

أسست عام 1943 أول نقابة للموسيقيين برئاستها، وظلت محتفظة بمقعد الرئاسة مدة عشر سنوات.

ساءت صحتها ابتداء من عام 1971 فانقطعت عن تقديم حفلاتها، وكانت «ليلة حُبّ» آخر ما غنته يوم 17/11/1972 الى ان توفيت في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين 3 فبراير 1975.

غنَّت أكثر من 400 أغنية بين قصيرة وطويلة، وقامت ببطولة ستة أفلام ابتداء من العام 1936.



(من كتاب: أعظم الأحداث المعاصرة - د.فؤاد صالح السيد)